TBS系『オオカミ少年』公式Instagramが、10月3日に放送される『ハマダ歌謡祭』2時間SPにゲスト出演するSnow Manの宮舘涼太＆向井康二と、Aぇ! groupの佐野晶哉、そして番組レギュラーのSixTONESのジェシー＆田中樹が並んだオフショットを公開した。

■“末っ子”の佐野をセンターにぴったり寄り添う5人

オフショットのセンターは佐野。佐野は、ピースを逆さにしてもう片方の手の人差し指をピースに添える“Aぇポーズ”を、左隣に並んだ向井の肩の上で決めている。さらに、向井と田中も佐野にならって真顔で“Aぇポーズ”。

佐野の右隣の宮舘は、ほほ笑みながら佐野を目立たせるように手を差し出し、その隣のジェシーも白い歯を輝かせて手を差し出している。

「晶哉くんの隣にこーじがいるの見られて嬉しい」「こーじがAぇポーズしてる」「こーじと晶哉くんの共演はエモい」と関西繋がりのふたりに注目するファンが続出。さらに「スノスト豪華」「晶哉くん真ん中で末っ子感あってかわいい」「メンツ最高」「みんなビジュいい」などといった声も続々と届いている。

また、ジェシー、田中、日比麻音子TBSアナウンサーのオフショットや、この日の放送にゲスト出演する龍玄とし（Toshl）と宮舘とのツーショットも公開されている。

