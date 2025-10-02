話題の新店5軒をまとめて紹介！ 日本に上陸したモダンベトナムレストランから、リニューアルした人気のピザ店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Nén Tokyo（東京・代官山）

2025年9月、代官山にモダンベトナムレストラン「Nén Tokyo」がオープンしました。ベトナム・ダナンに本店を構え、一躍人気店となった「Nén」の日本1号店です。

Nén Tokyo 写真：お店から

2. 豚屋 鳥山 よこはま（神奈川・横浜）

＜店舗情報＞◆Nén Tokyo住所 : 東京都渋谷区代官山町14-18 チャコット代官山本店 4FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年1月、横浜駅みなみ東口直結のアソビル1階、アソビル横丁内にオープンした「豚屋 鳥山 よこはま」は、“米がいくらあっても足りない極厚の豚肩ロース定食”がコンセプトの定食屋です。

豚屋 鳥山 よこはま 出典：ひろぽんっ。さん

3. 氷紋tocage（東京・飯田橋）

＜店舗情報＞◆豚屋 鳥山 よこはま住所 : 神奈川県横浜市西区高島2-14-9 アソビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年7月、飯田橋駅「B4b」出口から徒歩約3分の軽子坂沿いに、かき氷店「氷紋tocage」がオープンしました。店主の石井雄氏は「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」に5度選出されている「和kitchen かんな」にて店長を7年務めた後、独立。新たに自分のブランドを一から作りたいとの思いから同店をオープンさせました。

氷紋tocage 出典：sakura_331さん

4. RIVIERA（東京・西太子堂）

＜店舗情報＞◆氷紋tocage住所 : 東京都新宿区神楽坂3-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年7月、三軒茶屋駅から徒歩約15分、西太子堂駅から徒歩約10分のところに、イタリアンレストラン「RIVIERA（リヴィエーラ）」がオープンしました。

RIVIERA 写真：お店から

5. Pizzeria NeNe（東京・松陰神社前）

＜店舗情報＞◆RIVIERA住所 : 東京都世田谷区代沢4-7-2 萩原ビル 1FTEL : 050-5596-6886

2025年7月、松陰神社前駅から徒歩約1分のところにあるナポリピザの人気店「Pizzeria NeNe」が増床してリニューアルオープンしました。三軒茶屋にある人気ビストロ「umbilical」の姉妹店です。

Pizzeria NeNe 出典：johnbull2009さん

＜店舗情報＞◆Pizzeria NeNe住所 : 東京都世田谷区世田谷4-1-13TEL : 03-6805-5219

文：食べログマガジン編集部

