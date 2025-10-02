13時の日経平均は350円高の4万4901円、ＳＢＧが200.00円押し上げ 13時の日経平均は350円高の4万4901円、ＳＢＧが200.00円押し上げ

2日13時現在の日経平均株価は前日比350.83円（0.79％）高の4万4901.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は537、値下がりは1017、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を200.00円押し上げている。次いで東エレク <8035>が183.34円、アドテスト <6857>が98.32円、ディスコ <6146>が29.29円、第一三共 <4568>が21.21円と続く。



マイナス寄与度は31.52円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が19.02円、ソニーＧ <6758>が17.85円、リクルート <6098>が15.76円、テルモ <4543>が13.6円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、医薬品、精密機器、鉱業と続く。値下がり上位には電気・ガス、サービス、空運が並んでいる。



※13時0分0秒時点



株探ニュース

