ÆüËÜ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤áÃæ¹ñEC¥µ¥¤¥È¤Ç²¼ÂÌ¹ØÆþ¡¢ÆÏ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤¬¤¯Á³¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï1Æü¡¢¹á¹Á¤Î½÷À¤¬Ãæ¹ñ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç²¼ÂÌ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»ö¼Ô¤Î½÷À¤ÏSNS¡¦Threads¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥º¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤ë»þ¤ËÍú¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃæ¹ñËÜÅÚ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡¦拼Â¿Â¿¡Ê¥Ô¥ó¥É¥¥¥ª¥É¥¥¥ª¡Ë¤Ç²¼ÂÌ¤ò1Â¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¬¤¯Á³¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²èÁü¤Ïjolibeebeee¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê
½÷À¤Ï拼Â¿Â¿¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤È¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥È¤Î²èÁü¤Ë¤ÏÏÂÊÁ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÉ¡½ï¤¬ÉÕ¤¤¤¿²¼ÂÌ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÏ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÂÎ¢¤Î¥Ä¥Ü¤ò²¡¤¹ÆÍµ¯¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ãæ²ÚÉ÷·ò¹¯¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£²èÁü¤Ïjolibeebeee¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Ð¤¤»à¤Ì¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç·ò¹¯¥µ¥ó¥À¥ë¡©¡×¡Ö拼Â¿Â¿¤¬¡ØñÙÂ¿Â¿¡Ê¥Ô¥¨¥ó¥É¥¥¥ª¥É¥¥¥ª¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²èÁü¤È¼ÂÊª¤¬°Û¤Ê¤ë¶µ²Ê½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥±¡¼¥¹¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ÷¾ð¤¬¡Ä¡×¡Ö²Ö²Ð¸«¤Ê¤¬¤éÂ¥Ä¥Ü²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö²¼ÂÌ¤òÍú¤¯¤ÈÂ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ï·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡×¤Ê¤É¡¢ÌÌÇò¤¬¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤Æ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë½ÉÇñ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²¼ÂÌ¤ÏÍú¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Â¤¬¤À¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¡Ö²¼ÂÌ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡£Â¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÀèÆü¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷À¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë