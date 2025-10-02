³ð»ÐËå¡¦Èþ¹á¡¡¡Ö¶â¤Ê¤ó¤«¤Ï3000±ß¤ÎÁ°¤«¤é¡Ä¡×»Ð¤ÎÄ¶ÀäÌÜÍø¤¤Ç¡Ö¡È¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤è¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡Ö³ð»ÐËå¡×¤ÎËå¡¦Èþ¹á¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌëSP¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ð¡¦¶³»Ò¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤½÷¡õ¥Ø¥¿¤Ê½÷¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¹ØÆþ»þ¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢»Ê²ñ¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤³¤½Èþ¹á¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¡¢ÀµÄ¾¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ð¤¬¡È¡ÊÃÍÃÊ¤¬¡Ë¾å¤¬¤ë¤ï¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤ÆÉ¬¤º¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Èþ¹á¡£¡Ö¶â¤Ê¤ó¤«¤Ï3000±ß¤ÎÁ°¤«¤é¡Èº£¸å¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤â¤Ã¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¶³»Ò¤ÎÌÜÍø¤¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ê¶â¤¬¡Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Èº£Çä¤Ã¤È¤¯¤Ù¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇä¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤éÇä¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿ÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Èº£¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¸«ÀÚ¤ê¤¬À¨¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡È¿ÍÀ¸¤Ï¥²¡¼¥à¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¶³»Ò¤Î½õ¸ÀÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£