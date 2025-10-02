◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で、9回に5番手でマウンドに上がり、ポストシーズン初登板を果たした。3者凡退で試合を締め、チームは連勝で地区シリーズ進出を決めた。

8―4の9回、マウンドに向かう佐々木には球場中から地鳴りのような大歓声。先頭・スティアへの初球で100・7マイル（約162キロ）を計測すると、「ロウキ」コール。スティアをスプリットで空振り三振に仕留めると、ファンは勝利を確信し、その場で立ち始めた。

続くラックスも2者連続三振に打ち取り、2死からヘイズへの2球目には渡米後、自己最速となる101.4マイル（約163.2キロ）を計測。最後は遊直に打ち取って試合を締め、ベンチから大谷、山本も出てきて拍手を送った。11球のうち、6球が100マイル超を計測するなど、圧巻投球だった。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群で5月に負傷者リスト（IL）入り。復帰に向けてリハビリ登板を続ける中、先発陣は枚数が揃っていることやブルペン陣の不安定さなどから、マイナーで救援調整に挑んだ。

シーズン最終盤となった9月24日（同25日）のダイヤモンドバックス戦でリリーフとしてメジャー初登板し、1回を無安打無失点に抑え、初ホールドをマーク。中1日で迎えた26日（同27日）、敵地でのマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板では、両リーグ最多、史上7人目のシーズン60本塁打を記録したシアトルの英雄・ローリーを空振り三振に仕留るなど、1回1安打無失点2奪三振で、直球の最速は100.1マイル（約161.1キロ）を計測していた。

チームは先発・山本由伸がメジャー自己最多となる113球を投げ、6回2/3を4安打2失点（自責0）と好投。打線も4回にE・ヘルナンデス、ロハスの連続タイムリーで逆転に成功すると、6回には大谷に右前適時打が飛び出すなど、一挙4点。投打が噛み合って、レッズに連勝。地区シリーズ進出を決めた。

4日（同5日）から始まる地区シリーズはフィリーズと戦う。