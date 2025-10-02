Ankerの新作ポタ電、驚愕の50％OFF！ いいのか？ Ankerよ！
地獄のような暑さも過ぎ去り、行楽やキャンプ、車中泊、BBQが楽しい季節になりましたね。
そんな野外での活動で家電が使えたり、停電時でも安心感を得られるポータブル電源（ちぢめてポタ電）は、フェーズフリーで活躍してくれる機器として注目されています。
選択肢はいくつもありますが…
と、いつもならいくつか紹介するところですが、今限定でとにかくお買い得なヤツがこれ！
【2025年10月18日 (土) 23:59まで・期間限定で50％OFF】
Ankerの新型「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」。
元値19万9900円する大容量＆高出力なハイエンドポタ電が、初回セールとして2025年10月18日 (土) 23:59までの期間限定で50％OFFとかいうわけわからん値引きがかかっているのです。
半額ですやん！ いいのか！ Anker！
ファミリーでも安心な大容量モデル。しかも小型化に成功
気になるスペックは、容量2,048Whの大容量モデル。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池採用モデルなので、サイクル回数4,000回以上。毎日使っても10年くらいは使える計算ですね。
定格出力は2,000Wあるのでドライヤーやホットプレートなど、熱を出す系の機器も使えますし、UPS機能もあるので、停電時にPCを守ってくれるのもいいですねー。常用できそう。
なにより特徴的なのが、小さくなった！というところ。
過去の同容量モデルと比べると、50％も筐体が小さくなっていて、40％も軽量化しているとのこと。このサイズなら室内の移動、車での移動もさらに便利で手軽になりそう。DCAC変換効率もよく、一般的な同容量のポタ電と比べて最大3倍長く使えるとしています。Ankerの充電周りの最新技術がふんだんに詰め込まれているモデルですねー。
いくら優秀でも19万9900円です。って言われると、値段はちょっと…ってなっちゃうけど、50％OFFです！ 9万9950円になります！ って言われたら、気の迷いで買ってしまっても罪ではないと思うの。日常の「ちょっとここに電源が欲しい」もカバーできますし、非常時でも安心できますから。
ちなみに…
【2025年10月18日 (土) 23:59まで・期間限定で50％OFF】
ソーラーパネルとのセットもあってこちらも50％OFF。
【2025年10月10日 (金) 23:59まで・期間限定で30％OFF】
100Wソーラーパネル単体もあります。こちらは10月10日 (金) 23:59まで30％OFFです。
オフグリッド生活、目指しちゃうおうか！
