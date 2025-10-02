矢部美穂、彩り豊かな手作り“おうちごはん”に反響「メニューが豊富」「愛情たっぷりですね」 夫は騎手・山林堂信彦
タレントの矢部美穂（48）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな手作り“おうちごはん”を披露した。
矢部はこれまでの投稿で、今年結婚3周年を迎えた夫で騎手の山林堂信彦（47）とは、通い婚であることを明かしている。この日の投稿では「今夜までは川崎宅」「最近、お互いに忙しくて…なかなか作ってあげられなかったので昨夜と今日はしっかりと主婦をしています」とつづり、夫婦箸や色鮮やかな手料理が並ぶ食卓の写真を投稿。
「晩御飯はロール白菜 さつまいものデリ風サラダ たまご焼き 豆腐とわかめの味噌汁、明太子ごはん ロール白菜の中にはベーコンが入っています あとはカットトマトとチーズを」とそれぞれの料理について紹介した。
コメント欄には「美味しそう」「忙しいのにちゃんと主婦やって偉い」「メニューが豊富」「料理上手」「最高」「愛情たっぷりですね」などの声が寄せられている。
