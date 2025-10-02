山崎怜奈『ダレハナ』1000回達成に感慨「みなさんの生活のBGMに…」
TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 後1：00）が、2日の放送で1000回を迎えた。
【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様
冒頭で、山崎怜奈は「さて、この番組、なんときょうで放送1000回達成しました！わーい！ありがたい。そんなに続きましたかっていう。みなさんの日常の中での生活のBGMになっていることと思いますけど、どうでしょうか？」と呼びかけ。
多彩なリスナーを紹介しながら「うれしいですね。私がなんか言ったことが、その場の会話のタネになったりしていると思うと、こんなに光栄なことはない。改めて1回1回の積み重ねで1000回にたどり着きました」と声を弾ませた。
この日の放送では、午後2時台のゲストコーナーに、TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』パーソナリティーで、山崎とプライベートでも親交の深いジェーン・スーが登場する。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
