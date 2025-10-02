普通ボブより、断然コッチかも！【40・50代】即今っぽ♡「ウルフボブ」

大人世代のボブに新鮮さを加えるなら、今注目なのは「ウルフボブ」。ボブの上品さを残しながら、レイヤーの動きやくびれで軽やかさをプラスできるのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人女性におすすめのウルフボブをピックアップしました。

女性らしさを引き立てるプチウルフボブ

トップにふんわりとレイヤーを入れ、毛先を外ハネさせたプチウルフボブ。ウルフらしさを控えめにしつつ、丸みを残したシルエットが柔らかさを演出します。ベージュ系のカラーを組み合わせることで、軽さと女性らしさの両方を備えたスタイルに。ほどよいくびれ感で、小顔効果も期待できそうです。

暖色ブラウンで引き締めるコンパクトウルフ

先程よりも少し短めに仕上げたプチウルフボブ。毛先をあえてばらつかせ、細めの毛束感を残すことで抜け感をプラスしています。暖色ブラウンのはっきりとしたカラーがシルエットを引き締め、コンパクトかつヘルシーな印象に。ウルフらしい軽やかさを出しながらも、大人らしい落ち着きをキープできます。

グレージュで魅せる柔らかなウルフボブ

暗めのグレージュをベースにした、透け感のあるウルフボブ。少し長めのレングスでも、トップをふんわりとさせ、毛先を外ハネに仕上げることで立体感が生まれています。暗髪ながらも柔らかさを感じられる色味で、軽やかさと上品さも両立。ラフで今っぽい雰囲気をまとえるスタイルです。

深みピンクブラウンで遊ぶ大人ウルフ

トップをふんわり立ち上げ、毛先は肩にあたって自然にはねるウルフボブ。深みのあるピンクブラウンを取り入れることで、落ち着きの中に華やかさを添えています。派手すぎない発色で日常にもなじみやすく、大人らしい余裕を感じさせる仕上がりが魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@miiika241様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里