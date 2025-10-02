歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。10月2日の誕生日の直前に、リハーサル風景の動画を公開しました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「Lv46ラストと思われる動画なんであげときます」 誕生日直前に動画を投稿



「今日もお疲れ様でした！ Lv46ラストと思われる動画なんであげときます」というコメントとともに公開されたこの投稿は、46歳最後の日の様子を切り取ったもののようです。







浜崎さんは現在「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025」のライブツアー中で、この動画はそのリハーサル風景と思われます。





映像では、スタジオで赤いスウェットにトレーニングパンツのコーディネートに、巨人のロゴの入った黒いキャップをかぶった浜崎さんが、マイクを手にパフォーマンスをしている姿が映っています。







浜崎さんは数名のダンサーたちと一緒に踊りながら、時折カメラに向かって笑顔を見せるなど、元気な様子が伝わってきます。







「#来週は杭州公演」とハッシュタグが添えられており、10月11日に中国・杭州での公演を控え、リハーサルにも熱が入っているようです。







浜崎さんのインスタグラムのストーリーズには、「LV46ラスト投稿」の文字にピースサインが綴られています。







浜崎あゆみさんのロゴで飾られたバースデーケーキを前にした、浜崎あゆみさんの画像も投稿されています。画像には、「HAPPY BIRTHDAY」の文字とともに「2025.10.02 @a.you」と記されています。





この投稿をみたファンからは、「誕生日おめでとーーーー」・「あゆ可愛い 何歳になってもずっと可愛いよ」・「Lv47のあゆに出会えるのがほんまに楽しみで仕方ない」・「Lv47もそのままのあゆちゃんで突っ走って下さいませ」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】