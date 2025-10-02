亡くなった駐仏大使のヌコシナティ・エマニュエル・ムテトワ氏/Mujahid Safodien/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）フランス検察は、南アフリカの駐仏大使ヌコシナティ・エマニュエル・ムテトワ氏の死をめぐる手がかりを解明しようとしている。

当局の初期調査の結果によると、ムテトワ氏は９月２９日、パリの高層ホテルから転落したとみられる。その数時間前、同氏は妻に自殺を計画しているという「不穏なメッセージ」を送っていたという。

５８歳のムテトワ氏は２０２３年１２月に南アの駐仏大使に就任。それ以前には警察相やスポーツ・芸術・文化相を歴任した。

また国会議員も務めた他、南アで開催された１０年のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）では現地組織委員会の理事にも就いていた。

しかしムテトワ氏の輝かしい公職人生は、汚職疑惑にまみれてもいる。生前の本人はこうした疑惑を否定していた。

汚職容疑で訴追されたズマ前大統領の盟友だったムテトワ氏は、複数の委員会による捜査に巻き込まれた。その中には１９年に行われたある捜査も含まれる。捜査では元犯罪情報局職員が証言に立ち、ムテトワ氏が警察相を務めていた当時、シークレットサービスの口座の資金を使用する形で高級車を取得したと主張した。国営放送ＳＡＢＣが当時報じた。ムテトワ氏はこれらの疑惑を否定した。

ムテトワ氏はまた、州警察長官からの告発に端を発する捜査でも追及を受けていた。この長官は、汚職容疑の捜査対象だった南ア犯罪情報局の元長官に対する訴追をムテトワ氏が妨害しようとしたと糾弾していた。

ムテトワ氏は、これらの疑惑について発言するとみられていた中で突然死亡した。

国営放送局が発表したコメントによると、野党議員のカール・ニーハウス氏は「ナティ・ムテトワ氏の死は自然死ではなかった」「明らかに疑わしい状況下で起きた」との見解を示した。