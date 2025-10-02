【ダイソー × TGC】が大当たりーーッ！ ハシゴしてでも欲しい♡「コスパ最強バッグ」

TGC（東京ガールズコレクション）といえば、おしゃれ感度の高い女性たちが注目するファッションイベントの一つ。そんなTGC発のトレンドが、なんと【ダイソー】のコラボで手に入る時代に！ 豊富なラインナップの中から、今回注目したのはおしゃれなバッグたち。\550（税込）というプチプライスに加えて、ハシゴしてでも欲しくなるようなデザインに注目です。

アレンジも楽しめるスマートなショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

デイリーからちょっとしたお出かけまで活用しやすいショルダーバッグ。シンプルな見た目に、高見えするレザー調素材が、日常コーデに上品さを添えてくれそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「A4サイズくらいの大きさ」とのことで、収納力の面でも頼りになる予感。外側にチャームホルダーが付いているから、ぬいぐるみチャームやキーホルダーなどトレンドアイテムを組み合わせて楽しむのもおすすめです。

季節感たっぷりのふわふわ素材バッグ

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

今季トレンドのふわふわ素材を使った、丸みフォルムのハンドバッグ。小さめサイズでアクセ感覚で取り入れやすく、持つだけでコーデに季節感をもたらしてくれます。さらに別売りのストラップをつければ、ショルダーバッグとしても活用OK。「フェイクファーの手触りが頬ずりしたくなっちゃうほど気持ちよく、ずーっと触っていられます」と、レポーターとも*さんも高評価のアイテムです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M