メイプル超合金・安藤なつ、カズレーザー＆二階堂ふみの入籍に急遽立ち会い「その詰めの甘さ何？」相方にイラっとした出来事とは
【モデルプレス＝2025/10/02】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが10月1日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（よる9時〜）に出演。相方・カズレーザーの入籍に立ち会った日のエピソードを語った。
【写真】安藤なつ、カズレーザー＆二階堂ふみを動画で祝福
この日、番組では「ストレス発散！秋の愚痴祭り」をテーマにトークが展開され、最近身近な人にイライラした出来事について聞かれた安藤は「身近でいうと、相方が最近結婚したんですけど」と8月10日に女優の二階堂ふみとの結婚を発表したカズレーザーについて言及した。
カズレーザーの入籍当日に初めて結婚相手が二階堂であることを知らされたという安藤。その日は3人で一緒に食事に行ったといい、その際にカズレーザーから「入籍一緒に行きませんか」と誘われ、入籍にも立ち会ったことを明かした。
プライベートでもトレードマークである赤い服を着ていることで知られるカズレーザーだが、安藤は「その日は、黒のTシャツにカーゴパンツみたいな（服で）赤を捨ててた」と周囲に気づかれないようにシンプルな服を着ていたといい「そこちゃんとしてんだ」と感心したと話す。
しかし、役所に向かおうとしたときに「背負ったリュックが真っ赤で。その詰めの甘さ何？っていう」とイラっとしたと告白。さらに「今そこでガチャガチャ言ったところでリュック捨てないでしょと思って」と本音は口にできなかったと振り返った。
カズレーザーと二階堂は、8月10日にSNSを通じて連名で結婚を発表。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」と報告していた。（modelpress編集部）
