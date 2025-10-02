中山秀征の妻・白城あやか、イケメン俳優息子らとの家族7ショット公開「美男美女が勢揃い」「素敵すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが10月1日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝う家族との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中山秀征の妻、美男美女揃いの家族ショット
白城は「バースデーショット」とし、「家族に祝ってもらいました」と報告。バースデーケーキを囲む家族写真を投稿した。秀征や中山や長男で俳優の中山翔貴らとの7ショットを披露している。。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「美男美女が勢揃い」「素敵すぎ」「幸せそう」「おめでとうございます」といったコメントが寄せられている。
白城は1998年に秀征と結婚。翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
