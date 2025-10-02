大地真央、夫とのたこパショット公開 豪華キッチンにも注目集まる「レストランかと」「広くて綺麗」
【モデルプレス＝2025/10/02】女優の大地真央が、10月2日までに自身のInstagramを更新。夫でインテリアデザイナーの森田恭通氏とのたこ焼きパーティーの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】大地真央、豪華キッチンでのたこパショット
◆大地真央、夫とのたこ焼きパーティーを報告
大地は「昨日 久しぶりのたこ焼きパーティー」と報告。広々としたキッチンで、ピンクのトップスを着た森田氏と黒のトップスを着た大地が並んで立つ姿を投稿した。「森田シェフ こだわりのたこ焼き 4種類」と紹介し、ソース味、醤油味、中華、イタリアンの4種類のたこ焼きを作ったことを明かしている。
◆大地真央の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦」「4種類のたこ焼き凄いですね」「食べてみたい」「豪華なパーティー」「お2人とも楽しそう」といった声や、「ご自宅のキッチンですか？すごく素敵」「レストランかと思った」「広くて綺麗」とキッチンにも注目する声が上がっている。
大地は1990年に俳優の松平健と結婚し、2004年に離婚。その後、2007年に12歳年下の森田氏と再婚した。（modelpress編集部）
