¥ì¥Ã¥º¤ÈWCSÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£½é²ó¤ËÌ£Êý¼ººö¤¬Íí¤ó¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²÷Åê¡£6²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢Âç´Ñ½°¤«¤é³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÊÆµ¼Ô¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤¤Ë¸ý¡¹¤Ë¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¡£9·î¤Î·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜ¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦¥Ø¥¤¥º¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÈôµå¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦Íã¼ê¤ÎT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¡£¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤Ï¤º¤¬2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢5ÈÖ¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ÉÔ±¿¤Ê·Á¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥Ã¥ºÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£2¡Á5²ó¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£6²ó¤Ï3Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¤¥º¤òÍ·¥´¥í¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤òÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÎÍº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡7²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£¾ìÆâ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÌòÌÜ¤òÁ´¤¦¤·¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò²¼¤ê¤¿»³ËÜ¤ØÊÆµ¼Ô¤«¤é¤ÏX¾å¤Ç¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤Î¥Õ¥ì¥É¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾3²¯2500Ëü¥É¥ë¤òÊ§¤¦ÍýÍ³¤À¡×¤È³åºÓ¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤â¡ÖWow¡£¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤¹¤ëÃ£¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤Ö¤ê¡£¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢3-2¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢6²ó¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤â¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼«¿ÈºÇÂ¿113µå¤òÅê¤²¤¿¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï7²ó¤ËÁö¼Ô¤ò2¿Í½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¹ßÈÄ¡£¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë´Ö¡¢À¹Âç¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë