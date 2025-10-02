人はそれぞれ趣味や楽しみを持っているもの。そんな夢中になれる楽しみを持っているのは大人だけでない。たとえ幼い年齢であっても「これだけは譲れない」というこだわりを見せることがある。Instagramで育児漫画を投稿しているりりさんの息子もこだわりを持っているようだ。



【写真】ママのヘアブラシを使って〝愛車〟を磨く

りりさんの息子は、車をこよなく愛する2歳児。数多くのミニカーを持ち、毎日のように遊んでいる。その愛情は遊び場だけでなく、お風呂の時間にも及ぶ。



お気に入りの車たちをお風呂場に持ち込み、ジョウロで水をかけて洗車するのだ。丁寧に洗い磨き上げたあと、なんと最後には保湿クリームでしっかり仕上げまでしてしまうのだから驚きだ。



この息子さんの微笑ましいエピソードを描いた同作について、作者のりりさんに話を聞いた。



ー息子さん、まだ2歳とのことなのですが、いつ頃から車を愛するようになったのでしょうか？



車への興味を持ちはじめたのは、1歳頃からでした。0歳の頃は特にタイヤが大好きで、ベビーカーのタイヤを触って遊んでおり、その延長で車にも関心を持つようになっていったと思います。



ーお風呂での洗車は息子さん自らするようになったのでしょうか？



はい、お風呂での洗車は息子自ら始めました。お気に入りの車を毎日3～4台選んでお風呂場に連れていき、ぞうさんジョウロで洗い流しています。最近はボディーソープまでつけるようになりました…（苦笑）



ー保湿クリームでベタベタになってしまうことについて、息子さんは特に気にしていない様子なのでしょうか？



保湿クリームでベタベタになることについては、私が気にして拭いている姿を真似して、ティッシュで一緒に拭いていました。ベタベタ自体はあまり気にしていない様子で、息子にとって洗車とは一体何なんなんだろう…と考えてしまいますね（笑）



ー他に、車を愛するがゆえのエピソードなどがあれば教えていただきたいです！



停まっている車を見ると車種を教えてほしいようで、指をさして立ち止まります。特にパーキングでは1台1台答えるのが本当に大変です…。全く車に興味がなかった私まで、息子のおかげで車種を覚えるようになりました。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）