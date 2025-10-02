ÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ»³¸ýÃÒ»Ò¡¢¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤é¤·¤¤Æ±»þÆÈÎ©¡Ä¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡È¤Î¤í¤±ÏÃ¡É¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¸¦²»¡×¤ò¤½¤í¤Ã¤ÆÇ¯Æâ¤ÇÂà½ê¤·¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÉ×ºÊ¤Ç¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ë£Á£Ò£Á£Ó£Á£×£Á¡×¤òÈ¯Â¤¹¤ë¤³¤È¤ò£²Æü¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤é¤·¤¤Æ±»þÆÈÎ©¤Î·èÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅâÂô¤È»³¸ý¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÈÉ×ÉØÏ¢Ì¾¡É¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Âà½êÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¡Ø´ÔÎñ¡Ù¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤ÎÇ°¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅâÂô¤¬£¶£²ºÐ¡¢»³¸ý¤¬£¶£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤Î¾Ï¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¿ÍÀ¸°ì½ä¤ê¤·¤ÆºÆ¤Ó¡ØÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤¹¡Ù¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅâÂô¤È»³¸ý¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤â¤Ê¤¤£±£¹£¹£°Ç¯¤´¤í¤«¤éÆ±¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£»³¸ý¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç²Î¡×¡Ê£¸£¸Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢£¹£µÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÅâÂô¤Ï½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤ÎÊõÊª¤Ï»³¸ýÃÒ»Ò¡×¤È²óÅú¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢°¦ºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø¸À¡£»³¸ý¤â¡¢£±£´Ç¯¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤¬¹¬¤»¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Î¤í¤±ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£°£´Ç¯¤Ë¤Ï£²¿Í¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÅâÂô¤¬È¯µ¯¿Í¤òÌ³¤á¤ëÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥é¥ê¡¼¡Ö£Ç£Ï¡ª£Ç£Ï¡ª¥é¥ê¡¼£é£îÅìËÌ¡×¤Ç¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£²¿Í¤Ï·ëº§£³£°Ç¯¡££¹·î¤ËÅâÂô¤ÏÅÐÃÅ¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¡Ö¡Ê»³¸ý¤è¤ê¤â¡ËÁá¿²Ááµ¯¤¤·¤ÆÁÝ½ü¤ä²È»ö¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖÎÁÍý¤Ï¼«Ê¬¤¸¤ãºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê»³¸ý¤Ë¡Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢Àö¤¤Êª¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¡£ÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤âÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÂà¼Ò¤ò·èÃÇ¤·¡¢ÍèÇ¯£±·î¤«¤éÈ¯Â¤È¤Ê¤ë¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ë£Á£Ò£Á£Ó£Á£×£Á¡×¤ÇÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¡£