オリックスは２日、本田仁海投手、元謙太外野手、佐野皓大外野手の支配下３選手と、村西良太投手、小野泰己投手の育成２選手に来年度の選手契約を結ばないことを通告したと発表した。

村西は津名高から近大を経て、２０１９年のドラフト３位で入団。２１年は１８試合で１勝０敗１セーブ５ホールド、防御率３・７５をマークし、チームのリーグ優勝に貢献した。翌２２年は２２試合で１勝１敗８ホールドを記録。だが、その後は登板機会を減らし、昨年オフに支配下選手契約の解除を球団から通告された。

育成選手として再出発を切った今季は、ウエスタン１２試合で１勝０敗、防御率１・８０。「この１年で勝負しようという気持ちでやっていた。やりきったというところもある。１年間頑張れたので、それはよかったと思います」と強調。通算成績は５２試合で２勝３敗、１３ホールド、防御率５・３７。「いろんな先輩、後輩に仲良くしてもらったので、それが一番の思い出。（今後は）野球に携わる系（の仕事）はやりたい」と、現役引退の意向を示した。

小野は２２年に阪神から戦力外通告を受け、２３年にオリックスへと入団。移籍初年度は５試合で防御率６・００に終わると、翌２４年からは育成契約となった。今季はウエスタン１７試合で１勝１敗、防御率４・９１。それでも、１６０キロに迫る直球の威力は健在だ。「まだ体も元気で、３０歳を過ぎてのここ１、２年は自分の中で一番いい状態かなと思う。３年間も見てくださったので、本当に感謝しかない。しっかりその感謝を（持って）、トライアウトでいいパフォーマンスを出せるようにやっていきたい」と意気込んだ。

今後について、佐野は未定。本田仁、元には育成契約が打診されるもようだ。