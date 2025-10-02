オリックスは２日、佐野皓大外野手に対して来季の選手契約を結ばないと通達したことを発表した。今後については未定。「２年間ずっとけがをして、戦力外というのはよぎっていた。野手になって３連覇とか優勝できたことは、すごく自分の中でいい経験になりました。本当にすごく頑張ってよかったと思います」と、１１年間を振り返った。

佐野は大分高から２０１４年のドラフト３位で投手としてオリックスに入団し、３年目までにウエスタン・リーグで４６試合に登板。しかし、１軍での登板はなく、１７年オフに一度は支配下選手契約の解除を球団から通告された。

それでも、野手転向で育成選手として再出発を切った１８年は俊足をアピールし、７月３１日に支配下登録選手へと復帰。１０月５日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で、代走として１軍デビューを果たした。翌１９年は自身初の開幕１軍入りをつかみ、４月２日の同戦（同）でプロ初安打を記録。７月６日の同戦（ほっと神戸）では初本塁打を放つなど、この年は６８試合で２５安打、１２盗塁と飛躍の足がかりをつくった。

背番号を４１に変更した２０年は、７７試合の出場ながら自己最多の２０盗塁をマーク。チームが３連覇した２１〜２３年は、スタメンだけでなく、代走や守備固めなど足のスペシャリストとして計１８盗塁を記録し、欠かせない戦力として貢献した。

ところが、２４年は右足首のけがもあり、１軍での出場は４試合のみ。１１年目の今季は支配下復帰後、初の出場なしに終わっていた。それでも、ウエスタンでは本職の外野だけでなく一塁手としても出場。兄貴分として実直に野球へと向き合う姿は、山下や元ら若手選手の模範となっていた。

通算成績は３４２試合で９７安打、５本塁打、５０盗塁。「現役（続行と引退）と半々。いろんなところに挑戦できたというのはすごくよかった」と改めて強調した。