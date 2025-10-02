シリーズ第2作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』3D再上映で最新作の映像を特別公開 10月3日から1週間限定
ジェームズ・キャメロンが手がける「アバター」シリーズの第3弾、最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が12月19日に日米同時公開される。それに先駆け、10月3日から1週間限定で、シリーズ第2作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）の3D再上映がスタートする。さらに、上映終了後のエンドロールの最後には、最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』の本編映像の一部が特別に披露されることが決定した。
【動画】『アバター』シリーズによる史上最も壮大な戦い
キャメロン監督からはファンに向けたコメントも到着。「最高の環境で、特に3Dで観ることが出来れば、全く違う映画体験ができます。没入感が深まり、美しさや驚嘆の感覚、そういったすべてを深く味わえると思います。そして結果として、映画の感情表現がより強く心に響くと思います。なぜなら、このシリーズはとてもエモーショナルな作品であり、最新作では特にそこが描かれているからです」と強調している。
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』は、多様な上映形式での再上映を予定。IMAX 3D字幕、ドルビーシネマ3D字幕、4D（3D字幕・3D吹替）、通常版（3D字幕・3D吹替）と、全6形式で展開される。観客は改めてパンドラの壮大な世界を余すことなく体感できる。
この再上映に合わせてラージフォーマットの新ポスタービジュアル4種も制作。そこには、主人公ジェイクの養女キリが美しい海洋生物と共に泳ぐ姿や、海の部族メトカイナ族、彼らと共生する巨大生物“トゥルクン”、さらに海上を力強く進むジェイクとネイティリの姿が描かれ、海の文化と自然との絆を象徴するビジュアルとなっている。
