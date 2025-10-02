¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¡ØÆ£¸¶¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ£¸¶¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¡Ùº£µ¨¥Áー¥àÂè1¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡ÖÆ£¸¶ÂçÃÒ¡×¤¬ºÇ½ªÀï¤Ç¤âHR
NPB¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¤Ëºòµ¨¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¡£9·î28Æü¤Î¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¡£0-4¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª²ó¤Ë¡¢7ÈÖ¡¦Æ£¸¶ÂçÃÒ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç°ÕÃÏ¤Î1ÅÀ¡£º£µ¨ºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ø·Ò¤²¤ë1ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3·î20Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¡¢º£µ¨¥Áー¥àÂè1¹æ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆ£¸¶¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ£¸¶¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÀï¤ÎHR¤Ë¡¢Æ£¸¶¤Ï´î¤Ó¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÀï¤ÎºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤¤³¤¦¤ÈÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¡¢±¦ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥¨¥³¥¹¥¿¤Ç¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«º¸ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥¨¥³¥¹¥¿¤Ç¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿
Æ£¸¶¤Ï¡¢Î©ÀµÂçÞÄÆî¹â¤òÂ´¶È¤·¡¢ÁÏ²ÁÂç¤Ç¥×¥ìー¡£BC¥êー¥°»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢¿·³ã¤Ç¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£½ÓÂ¤¬Éð´ï¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÆâÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¼ç¤Ë¥·¥çー¥È¤ò¼é¤ê¡¢½ÓÂ¤ò³è¤«¤·¤¿¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÇÅê¼ê¿Ø¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÂÇÎ¨¤Ï.255¤Çºòµ¨¤Î¿ô»ú¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Ï4³ä¶á¤¤ÂÇÎ¨¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£16ËÜ¤Îµ¾ÂÇ¤È11¸Ä¤ÎÅðÎÝ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤À¡£¿ÈÄ¹168cm¤Î¾®ÊÁ¤Ê¿ÈÂÎ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ï¡¢º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥·¥çー¥È¤È¤¤¤¦´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂÎ¤â¿´¤âÂçÊÑ¤Ê£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤È¶¦¤Ë1Ç¯´Ö¥·¥çー¥È¤Ç¤ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤â¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤âÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Íèµ¨¡¢¿·³ã5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ£¸¶ÂçÃÒ¤Î³èÌö¤¬¡¢¾¡Íø¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
