南海キャンディーズ山里亮太（48）が、1日深夜放送のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に出演。人気歌手に対する“上からのアドバイス”を反省した。

オープニングトーク後、3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」を選曲した。山里は先月30日に行われた、同曲のリリース記念TikTokライブの進行役を務めており「本当にあの3人が仲いいのよ。わっちゃわちゃしてて」と楽しげに回想。また「30分くらいの生配信で8万何千人が見てたの。すごいよ」と盛り上がりを語った。

一方で「大森くんが第一声で『まともな時の山ちゃんと会うの初めてかもしれない』って」とボーカルの大森元貴からかけられた言葉を振り返ると、「まともじゃない時があると思われるじゃない」と苦笑い。「確かにね、とある大きなたこ焼きパーティーで何度か会ってるの」とプライベートでの交流を告白した。

山里によると「大体3人とも忙しいからちょっと遅れて来るんだけど、私はロケットスタートしてしまっているので。結構飲んでしまっていることが多くて」と自身は泥酔状態で、「かつてはあの大森くんにですね、歌はどこで歌うか知ってるか？って言ってしまったのよ」と恥ずかしそうに明かした。

また「『どこで歌うんですか？』って大森くんが聞いてくれて。喉だよって。本当にもう、本当に大反省です。楽しすぎちゃってね」といたたまれない様子だった。