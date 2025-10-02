ペットショップで出会ったワンコと飼い主さんのエピソードが感動的だと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で118万3000回再生を突破し、「うるっとしてしまいました」「これが愛情ですよね」「とっても良い笑顔をしてますね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『53850円』で売れ残っていた犬→『家族になりたい』と強く思い、飼った結果…思わず涙する光景】

53850円で売れ残っていた犬

Instagramアカウント「chimaki.cafe」の投稿者さんは、昔から室内犬を飼うことが夢だったそうです。しかし、一人暮らしということもあり、なかなか踏ん切りがつかないでいました。

そんなとき、ペットショップでチワワの『ちまき』ちゃんと出会ったといいます。ちまきちゃんは、生後6ヶ月を過ぎても売れ残っていたそう。価格は53850円にまで下げられ、命とは思えないほどの金額だったといいます。

店員さんによると、おとなしくてアピールが苦手なため、なかなか家族が決まらないのではないかとのこと…。

責任の重さに不安もあったものの、たまたまペット可の物件に住んでいたことや、完全在宅ワークになったこともあり、家族として迎えることを決意したのでした。

子犬の育児に苦戦…

とはいえ、ちまきちゃんはとっても怖がりな性格だったといいます。初めのころは、テレビを付けただけで驚いてケージに引きこもってしまうこともあったとか。また、お散歩に行くのも困難で、外に慣れるまで苦戦したそうです。

ご飯を食べなかったり、トイレが覚えられなかったり、ちまきちゃんの課題はいくつもありました。しかし、投稿者さんはちまきちゃんとの暮らしを諦めることはなかったといいます。根気強くトレーニングを重ね、ちまきちゃんがリラックスして生活できるようにサポートしたのです。

愛しかない結末に涙

投稿者さんとちまきちゃんの努力の甲斐あって、もうすぐ3歳を迎える現在はのびのびと暮らしているのだとか！トイレトレーニングもクリアして、留守中に自由に過ごすことも可能になったそうです。

また、ちまきちゃんと暮らすようになって、投稿者さんにも「人との会話が増えた」「友達が増えた」などの変化がありました。アカウントでは、ちまきちゃんと一緒にカフェや遊び場に行ったときの様子も見られるように…♪たくさんの出会いと経験、幸せをくれるちまきちゃんに感謝の気持ちでいっぱいだと綴った投稿者さんなのでした。

この投稿に思わずウルッとした人は多い様子。「出会うべくして家族になったんですね」「いい家族さんに巡り会えてよかった」「これからも素敵な日々を過ごしてくださいね」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「chimaki.cafe」には、ちまきちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chimaki.cafe」さま

執筆：小泉あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。