朝のお散歩に出かけたのは、一頭のシベリアンハスキー。ところが家を出てわずか数分後、見せたのは想像とはまったく違うお姿。その“脱力系”な姿が話題を呼び、見る人の心を掴んでいます。

投稿は記事執筆時点で5万再生を超え、「まるで赤ちゃん」「可愛すぎ♡」「甘えん坊さん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、大型犬とお散歩→家から『たった徒歩３分の場所』で…思っていたのと違う『まさかの行動』】

朝んぽ開始3分で…

Instagramアカウント「mamezou520」に登場するのは、シベリアンハスキーの豆蔵（まめぞう）くん。2024年5月生まれで、まるで小学生男子のようなワンコだといいます。ある日朝の散歩に出かけたところ、豆蔵くんはまさかの姿を見せたのだとか。

家からわずか徒歩3分の地点で、なんと立ち上がるのも嫌になってしまったんだそう。そして、ママさんに抱っこしてもらうという展開に…。抱っこされた豆蔵くんは力を抜ききって仰向けになり、完全に身を委ねたリラックスポーズ。全身で甘えるような姿が、なんとも可愛らしいです♡

脱力系男子！？

両手で豆蔵くんをしっかりと支え、片手は重そうにお尻を抱えて歩いているママさん。その腕の中で、豆蔵くんの前足は完全に脱力し、カクンと曲がった状態に。力の抜け具合からは、ママさんに全幅の信頼を寄せていることが伝わってくるようです。

やがてママさんがくるっと一周してカメラの方へ向きを変えると、豆蔵くんはきょとんとした顔でカメラを見つめる様子が。けれど次の瞬間、どこか照れくさくなったのかカメラから顔を背けてしまうのでした。

別の日も…

また別の日には、今度は自宅から5分も歩かないうちに路上で伏せてしまったという豆蔵くん。しかもこの日は、自ら「お散歩に行く」と張り切っていたにもかかわらず、途中で完全にやる気を失ってしまったのだとか。

チュールを見せて歩かせようとするも、「チュールちゃう」と言いたげな表情でゴロンと転がっていたという豆蔵くん。そのままストライキに突入してしまい、最終的にはやっぱりママさんの抱っこが“正解”だったよう。抱っこされるとニッコリ笑顔になった、甘えん坊な豆蔵くんだったのでした。

話題になった投稿には「甘えん坊さん可愛すぎ♡」「ママさんお疲れさまです」「脱力感がたまらない」「可愛いから許せちゃう」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『mamezou520』では、豆蔵くんの自由奔放で甘えん坊な日常がたくさん投稿されています。思わず頬がゆるむような光景に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mamezou520」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。