¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¡ª¡×»³ËÜÍ³¿­¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤«¤é¤Î°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¡¡²øÊª¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤«¤é¤â»°¿¶¡¡7²óÅÓÃæ9Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡×

»³ËÜ¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ10·î1Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜ¤Ï½é²ó¤ËÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤â¶Á¤2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¡¼¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤À¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÂè2Àï¤Ç°µ´¬Åêµå
¡¡ÆÃ¤Ë1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¨¡¼¥¹¤Î¿¿¹üÄº¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤ÈÂ³¤¯¥µ¥ë¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ò³°³Ñ¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¤µ¤é¤ËÆó»àËþÎÝ¤È¤··Þ¤¨¤¿¤Î¤Ïü¥²øÊªü¥¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¡£
¡¡¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥«¡¼¥Ö¤òÍ¸úÅª¤Ë»È¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤â¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£´ËµÞ¤ò»È¤¤¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤«¤éÁê¼ê¼ç¼´¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤âÀä¶«¡£ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÇ®¶¸¡¢¡Ö¥è¥·¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹¥Åê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î¹¥Åê¤Ë¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDodgers¡¡Nation¡×¤ÎX¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤âµå¾ìÆâ¤ÎÇ®¶¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï7²óÅÓÃæ113µå¡¢2¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤Ç¹ßÈÄ¡£8-2¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬2¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬»°¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£»³ËÜ¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
