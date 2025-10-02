佐藤弘道「一年前は諦めたゴルフ」軽井沢での家族旅行を報告「幸せいっぱいです！」

NHKの子ども向け番組『おかあさんといっしょ』で10代目『体操のお兄さん』を務めていた佐藤弘道が10月1日に自身のアメブロを更新。軽井沢で遅めの夏休みを過ごしたことを報告した。

この日、佐藤は「今年の夏は検査入院をしたりとバタバタしていたので、先日遅めの夏休みを過ごしました」と切り出し「場所は軽井沢」と明かした。

続けて「しかも、ゴルフに挑戦！」と述べ「最高のゴルフ場です」とコメント。「しかも、久しぶりの家族ゴルフです！」とつづり、ゴルフを楽しむ家族ショットを公開した。

また「リハビリゴルフですが、一年前は諦めたゴルフが出来るようになって幸せいっぱいです！」と喜びを表現。「夜は美味しいフレンチ！お部屋も綺麗でゆったり出来ました。久しぶりに家族で過ごす時間も幸せでした」と満喫した様子で振り返った。

翌日については「もう一回ラウンドしたかったです」と述べ「近くの有名なお蕎麦屋さんへ！並ばないで入れました」と明かした。

最後に「病気になってからは日々、追われるような毎日だったので、やっぱりお休みは大事だなぁ〜と感じました」と心境を吐露。「これを機にゴルフもどんどん挑戦して、いっぱい体を動かして、いっぱい歩きたいと思います 誰か誘ってね」とつづり、ブログを締めくくった。