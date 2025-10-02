台風第２１号が発生しました。

【画像】台風進路・全国の天気

２日９時、フィリピンの東の北緯１４度３５分、東経１２７度３５分において、熱帯低気圧が台風第２１号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、１２時間後の２日２１時にはフィリピンの東の北緯１６度０５分、東経１２５度４０分を中心とする半径５５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

２４時間後の３日９時にはフィリピンの東の北緯１６度５５分、東経１２３度００分を中心とする半径８０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１７０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

４８時間後の４日９時には南シナ海の北緯１８度２０分、東経１１７度１０分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２４０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の５日９時には南シナ海の北緯２０度０５分、東経１１２度００分を中心とする半径１８５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径３１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■勢力と進路を詳しく

2日9時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯14度35分 (14.6度)

東経127度35分 (127.6度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

2日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯16度05分 (16.1度)

東経125度40分 (125.7度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 994 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 55 km (30 NM)

3日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯16度55分 (16.9度)

東経123度00分 (123.0度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 80 km (42 NM)

暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)

4日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)

東経117度10分 (117.2度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)

5日09時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)

東経112度00分 (112.0度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)

6日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 ベトナム

予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)

東経106度55分 (106.9度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 985 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 230 km (125 NM)

7日9時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 ラオス

予報円の中心 北緯22度00分 (22.0度)

東経102度00分 (102.0度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1006 hPa

予報円の半径 280 km (150 NM)

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2205270?display=1