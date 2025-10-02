庄司浩平、『40までにしたい10のこと』笑顔でクランクアップ「とうとう来てしまった」「慶司が庄司君で本当に良かった」
テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式インスタグラムは2日、劇中で田中慶司を演じた俳優の庄司浩平のクランクアップの様子を伝えた。
【写真】「とうとう来てしまった」笑顔でクランクアップを迎えた庄司浩平
インスタグラムでは、花束を手に笑顔の庄司の写真をアップ。「クランクアップ」と伝え「最年少ながら2番手として、明るく楽しく引っ張ってくださった庄司さん」「風間さんから全てを学ぼうとする意気込みを、現場の振る舞いで感じておりました。慶司を大切に演じてくださり、ありがとうございました」「お疲れ様でした」と謝意を表した。
この投稿に「慶司が庄司君で本当に良かったです」「浩平くんのオールアップ とうとう来てしまった」「ドラマの慶司、本当に最高でした！」「とてもステキな笑顔でのクランクアップ」といったコメントが寄せられた。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・慶司を庄司が演じた。
