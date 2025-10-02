俳優の唐沢寿明さん（62）と山口智子さん（60）が2日、所属する研音の公式サイトを通じて、12月末日をもって事務所を退所することを発表しました。

唐沢さんと山口さんは、連名でコメントを発表。2人とも還暦を迎えた節目で「原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたい」と決意したこと、2026年1月から新会社『TEAM KARASAWA』を発足し、活動していくことを明かしています。

■唐沢寿明、山口智子 連名でのコメント全文

皆さまへご報告

いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。

唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。

この道で長い年月お世話になりました「株式会社 研音」を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による「TEAM KARASAWA」を発足し、新たな活動を開始いたします。

芸能の道に飛び込んだ頃より、常に新たな学びの場を模索し、共に歩んでくださった研音チームも、この度の私たちの新たなチャレンジの背中を押してくださいました。

おかげさまで私たちも「還暦」を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました。

この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、

人生一巡りして再び「生まれ直す」新たな挑戦に、

原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います。

これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、

この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います。

皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします。

2025年10月吉日

唐沢寿明、山口智子