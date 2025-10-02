三谷幸喜氏が脚本を務めるフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）初回が１日に放送され、子役にネットはくぎ付けになった。

シングルマザーで、ＷＳ劇場のダンサー・毛脛（けずね）モネ（秋元才加）の息子・朝雄を演じた少年。ネットは「この子、ライオン？」「子役の子どこかで見覚えあると思ったらライオンくんか！！」「あーやっぱりこの子ライオンくんだ」「この子もしかしてあのライオンくん？」とくぎ付けになった。

昨年のＴＢＳ系「ライオンの隠れ家」で、ライオンこと橘愁人役を演じた子役の佐藤大空（たすく）だ。「ライオン！たすくくん大きくなったなぁ」「神社の少年、ライオンくんか！子役まで豪華なのかよ」「かわいい子だな〜と思ったら」「ひょっこり出てきたの可愛すぎる」「ホントこの子いい演技するんだよなぁ」「ライオンの隠れ家にも出ていた佐藤大空くん、やっぱすごいな『どっか行っちゃうの？』の一言だけで、すごい」「ライオン可愛すぎやろ（ライオンじゃないて）」と注目が集まった。

同作は主演を俳優の菅田将暉が務め、神木隆之介や女優の二階堂ふみ、浜辺美波ら豪華キャストが話題に。１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。三谷氏が２５年ぶりにゴールデン・プライム帯民放連ドラの脚本を手がけている。