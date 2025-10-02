¡ÖÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡È²¦¼Ô¡É¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤òÄË´¶¡Ä¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢1Æü¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡ËÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤¬1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢PSG¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£19Ê¬¤Ë¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤éÊø¤·ÀÚ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏFW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬»ÅÎ±¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤ËPSG¤Î¹¶·â¤¬²ç¤òÇí¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢38Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿90Ê¬¤Ë¤ÏµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1¡Ý2¡£¡È²¦¼Ô¡É¤ËÎÏÉé¤±¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¡¢¡ÊPSG¤È¡ËÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö35Ê¬°Ê¹ß¡¢PSG¤ÎÊý¤¬»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤½¤ì¤âÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤È¡£Èà¤é¤Ï¾¡Íø¤ËÃÍ¤·¤¿¡×¤ÈÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈèÏ«¤Î¿§¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¸åÈ¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¸åÈ¾¤è¤ê¤âÁ°È¾¤ÎÊý¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¡¢Èè¤ì¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£PSG¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¼ã¤¯¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¡Ý1¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤Ï¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ï¤è¤ê¸¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁÈ¿¥Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ê¤ß¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸åÈ¾¤ÏÁÈ¿¥¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡Ê¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤ò¸«¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£90Ê¬´ÖÂÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¼éÈ÷¡¢¹¶·â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î°·¤¤¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£PSG¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë½Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡×¤ÈÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎCL¤Ç¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤ó¤À¡¢21Æü¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹Àï¤È¤Ê¤ë¡£
