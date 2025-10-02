「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（2016-）のジム・ホッパー役やのレッド・ガーディアン役などで知られるデヴィッド・ハーバーが、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）のトニー・ギルロイが監督を務める『ベヒーモス！（原題：Behemoth!）』に出演交渉中であることが明らかとなった。交渉が締結すれば、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』（2025）などのペドロ・パスカルとすることになる。米が報じた。

現時点で本作の具体的なストーリーは不明だが、ギルロイはインタビューで、チェロ奏者を中心に物語が展開されると語っている。ハーバーが演じる可能性のある役、およびパスカルの役柄も明かされていない。

タイトルの「ベヒーモス（Behemoth）」は聖書のヨブ記に登場する巨大な獣を指し、そこから転じて、異常に巨大な物や偉人を意味する言葉としても使われる。

ギルロイは脚本も手がけ、「キャシアン・アンドー」（2022-2025）でタッグを組んだサナ・ウォーヘンベルグとともに製作総指揮も担当する。本作は、ロサンゼルスで主要撮影が開始され、公開予定は後日発表される見込みだ。

ハーバーは、「ストレンジャー・シングス」でブレイクし、『ヘルボーイ』（2019）『バイオレント・ナイト』（2022）に主演。『ブラック・ウィドウ』（2020）のレッド・ガーディアン役でマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）に初参戦し、『サンダーボルツ*』にも続投している。一方のパスカルは、（2019-）『マッシブ・タレント』（2022）などで知られ、MCU映画『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』に出演。二人は『／ドゥームズデイ』でも共演することとなっている。

ギルロイは、『ボーン・アイデンティティー』シリーズの脚本家として知られ、緻密なプロット構築とサスペンス描写に定評があるクリエイターだ。巧みなストーリー展開で高く評価されているギルロイの新作で、ハーバーとパスカルの新たな共演が実現することを期待したい。

