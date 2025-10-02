新車215万円！ スズキが「新型コンパクトSUV」初公開！ 8年越しの「大幅改良」で精悍ヘッドライト×走行性能強化！ 「新型クロスビー」多彩な純正アクセも設定

4つのスタイリングパッケージを用意

スズキは2025年10月2日、新型コンパクトSUV「クロスビー」を発表しました。同日より発売しています。

新型クロスビーには多彩な純正アクセサリーも用意されます。どのようなものがあるのでしょうか。

スズキ「新型クロスビー」のアクセとは（画像：スズキ公式サイトより）

【画像】超カッコイイ！ これが「新型クロスビー」の純正アクセです！ 画像で見る（30枚以上）

クロスビーは2017年12月に発売されたコンパクト5ドアSUVです。人気の軽SUV「ハスラー」風のタフで親しみやすいデザインに、トールワゴンの使い勝手を融合させたモデルとしてデビューしました。

今回、発売から8年目を迎えるなかで、大幅改良を実施。デザインの刷新のほか、パワーユニットの更新、先進装備の拡充なども図られました。

エクステリアは「角を丸めた四角」をモチーフに、クロスビーらしいデザインはそのままに、精悍な表情のヘッドライトやフード高さの向上などが、一層タフな印象をもたらします。

ホイールも「X」をモチーフとした新しいデザインを採用し、ユニークで愛着のわくスタイルへと進化しました。

インテリアもインパネやドアトリムを刷新。革や糸の質感を樹脂で再現したブラウン加飾もあしらい、力強さと上質感を与えています。

パワートレインは、「スイフト」などと同様の1.2リッターガソリンエンジン＋CVTに、マイルドハイブリッドシステムを採用。WTLCモード燃費は従来モデルから約25％の向上を果たし、22.8km／L（2WD）をマークします。

走行性能では4WD車のみの採用だったスポーツモードやスノーモード、グリップコントロール、ヒルディセントコントロールを2WD車にも搭載。滑りやすい路面や急坂などで安心して走行できるようになりました。

さらに、コーナリング時に膨らみを抑えるアクティブコーナリングサポートや、車体構造へ減衰接着剤を採用したことにより、快適な乗り心地と高い操縦安定性、静粛性を実現しました。

先進機能では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」の検知精度を拡大。車両だけでなく歩行者や自転車、二輪車を認識し、交差点でも検知できるように熟成しています。

加えて、アダプティブクルーズコントロール（ACC）と車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能を全車に標準装備し、運転時のドライバーの負担軽減を実現しています。

このほか、降車時警報機能を追加したブラインドスポットモニターや夜間の視認性を向上させるアダプティブハイビームシステムなど、最新の予防安全技術を多数採用し、安全性を高めています。

新型クロスビーの価格（消費税込）は215万7100円から250万300円です。

さて、そんな新型クロスビーですが、純正アクセサリーも豊富にラインナップされ、エクステリアを彩るスタイリングパッケージ4種も用意されます。

「ホワイトスタイル」では、ホワイトのフロント／リアバンパーガーニッシュやサイドアンダーガーニッシュ、ドアスプラッシュガードパネルなどをセットにしたもので、エクステリアカラーにホワイトをアクセントとして取り入れられることで、上質かつ洗練された印象を与えます。

いっぽうの「ブラックスタイル」は、ボンネットに「XBEE」ロゴをあしらうロゴステッカーや、「X」をモチーフにした専用のブラックグリル、ブラックのフォグランプベゼルなどをラインナップ。アルミホイールやリアエンブレムもブラックの単色品を用意し、精悍で引き締まった雰囲気に仕上げます。

「アウトドアスタイル」は、カモフラージュ柄のドアスプラッシュガードパネルデカールやフェンダーガーニッシュなど、アウトドア映えするデザインをあしらい、さらにベースキャリア×カーゴラックアタッチメントで、使い勝手とタフさを付与します。

「タフスタイル」は、金属板の滑り止め加工「クロスハッチング」のようなパターンを施したドアスプラッシュガードパネルデカールや、フードデカール、フューエルリッドガーニッシュなどを設定。インテリアも同様なパターンを施したマットを用意し、無機質で頑丈なイメージをもたせます。

このほか、アウトドアブランド「ogawa」とコラボしたカータープやスキーやサーフボードを積載できるアタッチメントなど、アウトドアで使い勝手を高めるアイテムや、室内をフルフラット化するクッション、ウインドウのシェードなど、車中泊用アイテムも用意。

多彩なラインナップで自分好みのクロスビーを作り出すことが可能です。