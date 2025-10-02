「今日好き」寺島季咲、ミニスカコーデで美脚披露 韓国ショットに絶賛集まる「アイドルみたい」「オシャレ」
【モデルプレス＝2025/10/02】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲が1日、自身のInstagramを更新。韓国旅行の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女、韓国で美脚全開
寺島は「韓国楽しかったたくさん食べました」と韓国での写真を投稿。黒の羽織りにドット柄のグレーワンピースを合わせ、白いソックスでまとめたコーディネートで、すらりと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「アイドルみたい」「オシャレ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆寺島季咲、ミニスカで美脚披露
◆寺島季咲の美脚コーデに反響
