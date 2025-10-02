【城ヶ崎 美嘉 ハロウィンラブ★ナースVer.】 2026年9月 発売予定 価格：32,780円

アルターは、フィギュア「城ヶ崎 美嘉 ハロウィンラブ★ナースVer.」を2026年9月に発売する。価格は32,780円。9月26日より予約受付を開始した。

「アイドルマスター シンデレラガールズ」より“城ヶ崎 美嘉”が「ハロウィンラブ★ナース」の衣装で1/7スケールフィギュア化。

ワークチェアに腰掛けた柔らかなポージングで、指先の仕草まで丁寧に造形されている。上目遣いで見つめる姿が可愛らしい仕上がりとなっており、ハーフアップのお団子ヘアは、緩やかなウェーブや特徴的なアッシュピンクの髪色もしっかり再現されている。

ピンクとホワイトを基調とした衣装は、絶妙な色使いで質感豊かに彩色。胸元や裾のハートの小物類にはクリアパーツを使用し、要所のパール塗装も相まってポップでキュートな雰囲気を演出している。

城ヶ崎 美嘉 ハロウィンラブ★ナースVer.

2026年9月 発売予定

価格：32,780円

スケール：1/7

サイズ：全高200mm

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。