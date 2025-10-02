「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」が商品化決定
【METAL BUILD フォースインパルスガンダム】 後日詳細発表予定
BANDAI SPIRITSは、完成品アクションフィギュア「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」の商品化を10月2日に発表した。
本商品は「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場するモビルスーツ「フォースインパルスガンダム」を「METAL BUILD」シリーズで立体化したもの。
「インパルスガンダム」はコアスプレンダー、チェストフライヤー、レッグフライヤーが合体することでモビルスーツ形態となり、そこに各シルエットを換装することで様々な戦況に対応する。
2023年の「TAMASHII NATION 2023」では参考出展がされた。
「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) October 2, 2025
商品化決定！
📌https://t.co/eEnmIAiTut
詳細は後日公開。
ご期待ください。#ガンダムフィギュア #METALBUILD #g_seed pic.twitter.com/N9GRRYYbGF
(C)創通・サンライズ