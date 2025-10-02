【METAL BUILD フォースインパルスガンダム】 後日詳細発表予定

　BANDAI SPIRITSは、完成品アクションフィギュア「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」の商品化を10月2日に発表した。

　本商品は「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場するモビルスーツ「フォースインパルスガンダム」を「METAL BUILD」シリーズで立体化したもの。

　「インパルスガンダム」はコアスプレンダー、チェストフライヤー、レッグフライヤーが合体することでモビルスーツ形態となり、そこに各シルエットを換装することで様々な戦況に対応する。

　2023年の「TAMASHII NATION 2023」では参考出展がされた。

(C)創通・サンライズ