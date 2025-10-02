「ビールっ腹」や「浮き輪肉」など、なかなか落ちないお腹の肉に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。日本体育大学の岡田隆教授は、「人体を太らせる力を持つ『三大栄養素(脂質・炭水化物・たんぱく質)』を自在に操り、たくさん食べても太らない体を作っていく」ことが「科学的に正しいダイエット」だと語ります。今回は、岡田教授の著書『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】「最も太りやすい食べ方」、「最も痩せやすい食べ方」を、科学的根拠をもとに解説。岡田隆『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』

あと10回！ 噛む回数を増やす

みなさんは子供の頃、お母さんに「よく噛んで食べなさい」と言われたことがあると思います。でもそれを言っているお母さん自身も、なぜなのかはわかっていない。

私はこれの明快な答えを提示したいと思います。それはズバリ「痩せられるから」。つまり噛むことで、体脂肪を落とすことができる。それなら痩せたいみなさんは、よく噛むしかない。

でもみなさんは、今まで噛むことをほとんど意識していないにちがいありません。噛むことは、食習慣から反射的に行っているからです。なので、よく噛もうと思えば、意識的に行うしかありません。また意識的に行っても、いつか無意識の習慣が優勢になり、元通りあまり噛まなくなってしまう。そう考えると簡単そうで、なかなか難しい。だから意識的によく噛むことを続けるためには、まずはなぜ痩せるのかを理解した方がいいでしょう。

理屈を理解すると「なるほど」と思う。するとそのことが、それだけ深くその人の頭に入り、またモチベーションとなって、続けようとする。逆に理屈を理解しないとモチベーションは上がるはずもなく、面倒くさくなり、すぐにやめてしまいます。

よく噛むことで分泌される物質

正直、ダイエットは面倒なものが多い。私は運動や筋トレをしない人、したくない人がどれだけ多いかをよく知っています。

でも、よく噛むだけなら、ラクではありませんか。体を動かさずにできるうえ、噛むという行為は、食事の時、誰でもしていることです。その回数を増やすだけなのです。

食欲は脳によって調整されます。そして脳には、摂食中枢と満腹中枢という、食欲にかかわる２つの中枢がある。この２つが、それぞれ「お腹がすいた」と「お腹がいっぱいになった」という信号をキャッチします。

よく噛むと、消化管ホルモンという物質が分泌されます。これが満腹中枢に働き、食欲が抑えられます。同じものを同じ量を食べた場合、よく噛むと、それで満足するのに、あまり噛まないと、もっと食べたいということになってしまう。これはみなさんも経験から、わかるのではないでしょうか。

よく噛めば、痩せる

噛む回数を増やすためには、よく噛まざるを得ない食材や調理法を多用すればいいのです。硬めの食材を使う、食材を大きめに切る、など。チョップドサラダは、チョップしないよう頼みましょう。噛むチャンスを逃しています！

良く噛むということは、口の中で食べ物がたくさん動くということ。それによって唾液とよく混ざり、舌にある味センサー（味蕾という細胞）に接触することで味を認識します。つまり良く噛むことは、良く味わうこと。同じ一口でも、たくさん味わえる。これも大切な刺激であり、食を楽しむコツです。



（写真提供：Photo AC）

思い出してください、運動した後はしょっぱいものが欲しくなり、美味しく感じる。疲れた時は甘いものが欲しくなり、美味しく感じる。しかし、その感動は２口目以降どんどん薄れ、そのうち「もう要らない」となる。体は不足する栄養素を自然と欲しくなり、それを美味しいと感じ、必要な量を摂れるまで食べ続ける。そして十分になると自然と食べなくなる。人間にはこうした仕組みが備わっています。

お菓子が止まらなくなる理由は、栄養素に強い偏りがあり、不足する栄養素が満たされないからと考えることもできます。定食を食べることで、適量で満たされた経験はありませんか？ いろいろな食材からなる定食では、栄養素を網羅しやすいからでしょう。

よく噛むことで体が脂肪燃焼モードに

よく噛むことのメリットは、それだけではありません。よく噛むと、体が脂肪燃焼モードに入ります。食べるという行為自体が代謝を上げますが、これを食事誘発性熱産生と言い、よく噛むとこれが高まるのです。

よく噛むグループと噛まないグループに分けて調べると、よく噛むグループの方が消費カロリーが多かったというデータがあります。それによると、食後３時間あたり、噛まないグループが15kcalなのに対し、よく噛むグループでは倍の30kcal消費されたと言います。これは年間にして体脂肪２kgも多く燃やすことができるかもしれない大きな差です(東京工業大学大学院社会理工学研究科・林直亨教授らの研究)。

若いころは痩せていたのに、年とともに、いつの間にか太っていたというのは、多くの人が経験することでしょう。そういう人は、よく噛むことで若い頃と同じ体重に戻せるかもしれません。

※本稿は、『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』（講談社）の一部を再編集したものです。