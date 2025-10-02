各地でクマによる人身被害が後を絶ちません。しかし実際のところ、クマはどのようにして人を襲うのでしょうか？ 今回は編集プロダクション・風来堂の著書『ドキュメント クマから逃げのびた人々』から一部を抜粋し、実際にクマに襲われた当事者の生の声をご紹介します。

【写真】岩泉町で採れたフキノトウ。楽しいはずの山菜採りが…

* * * * * * *

山の幸を採取販売する「原生林の熊工房」

日本は周囲を海に囲まれた島国でありながら、地形的には山間部も多く、北海道をはじめとして全国各地にクマが生息する。

クマと人が接触することによる事故も度々発生しているが、中でも顕著なのが東北地方だ。２０２４（令和６）年度のクマ類による人身被害の発生状況を見ると、東北地方の中でも秋田県が９件ともっとも多く、次いで岩手県が８件と続く（環境省「令和６年度クマ類の出没状況等について」より）。

岩手県岩泉町に住む佐藤誠志（当時57歳）さんも、そんなクマ被害に遭遇した一人。佐藤さんは「原生林の熊工房」という名のネットショップを経営している。扱っているのはペット用品の他に、キノコや山菜など、ご当地の美味しい食材だ。

毎日午前3時に起きると山に向かい、熟知したポイントを回って山菜類を採取する。山を下りた午後は採ってきた食材の加工や商品の梱包作業をし、夜は自身が運営するＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのための動画編集やＳＮＳでの情報発信に時間を費やす。

確実に顧客数を増やしていったネットショップ

佐藤さんは生まれたのも同じ岩泉町。地元の高校を卒業後、一旦は東京にある会社に就職したが、１年後には故郷へＵターンしてスキー用品を扱う会社に転職した。

その後、盛岡市内の食品加工会社に転職。リンゴのレトルト食品を作る仕事に従事していたが、その会社がなくなったことで今度は盛岡冷麺のシェアではナンバーワンの会社に移籍。そこで食品の包装作業に取り組んでいた。



『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（著：風来堂／三才ブックス）

その間も休日などは趣味の山歩きを続け、その様子を動画撮影してはＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「原生林の熊」にアップし続けていた。

それらが少しずつ注目を集めるようになり、やがて佐藤さんが採取した山菜やキノコが美味しそうだということで所望する人たちが現れた。そうしたリクエストに応えるため、会社員の傍ら通販も手がけるようになった。採ってきた山菜類を加工し、真空パックにする技術はサラリーマン時代に学んで手慣れたものだ。原生林の熊工房の商品は確実に顧客数を増やしていった。

そんな佐藤さんに転機が訪れたのは、３年前。56歳のときだった。

地元の町議会議員からの「地域おこし協力隊に参加してほしい」との要請を受けて会社を辞め、地元の美味しいものを全国に発信する「原生林の熊工房」の仕事に本腰を入れることにしたのだ。

唐突に始まったツキノワグマとの攻防

２０１４（平成26）年に開設されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「原生林の熊」を見てみる。最初の頃は、飼っている北海道犬の愛らしい姿や、地元周辺にそびえる山々の景観を紹介する動画が中心だった。そこから次第に山菜採りの様子や、採ってきたものをレトルト加工する様子なども動画に収めていくようになる。

そして、２０２３（令和５）年９月28日に衝撃的な出来事が起こる。冒頭で紹介したクマとの遭遇である。その場所は、岩泉町の東側、盛岡市との境界に広がる早坂高原だった。

「あの日もマイタケを採るところをYouTube用に撮影してたんです。そうしたら、先の方でガサガサッと音がしたんで、イヌだと思った。一匹連れてきたイヌを離していたから、そいつが戻ってきたんだと思って『おーい！』って声をかけたら、８ｍばかり先のところでササが２カ所動いたんですよ。

あっ、これはイヌじゃないと思った瞬間、子グマがパーってカラマツの木に登ったんです。それでこっち側に母グマがいるのが見えて。『あぁ、ダメだこりゃ。オレは今日やられるわ』って、その瞬間に覚悟した」

これまでにも友人たちから「お前はいつかクマに襲われるぞ」と言われていたという。毎日のように山に分け入り、美味しいものばかり採ってきているから、いつかそのしっぺ返しが来るだろうと。

地元では「子グマが木に登ったら、母グマに襲われると思え」という教訓もあり、もちろん佐藤さんもそれを知っていた。

その日は唐突にやってきた。

山歩きのための杖で先制攻撃を仕掛けた

常日頃から覚悟はしていたので、何度か脳内でシミュレーションをし、気持ちの準備だけはしていた。動画の中で手にした棒切れは山歩きのための杖だったが、武器になるものはそれしかない。それを力の限り振り回して、相手に叩きつけた。

「いざ襲われるってなったら、人間はクマに勝てません。向こうが本気で怒っていたら、たとえ20kg弱のクマでもスピードが速すぎて、勝てるはずがないんです。イヌの20kgとはわけが違う。イヌはかじるだけだけれど、クマには爪があって、スピードがあって、何しろパワーが桁違い。だから、人間にできるのはハッタリしかない」

佐藤さんはそばに生えていた太いミズナラの木を盾がわりにして、その背後へ回り込んだ。だが、クマも回り込んでくる。

受け身になってはいけない。ここはアドレナリンを高めて気持ちで勝つしかないと考え、先制攻撃を仕掛けた。頼りになるのは一本の棒っ切れだけ。覚悟を決めて叩き続けた。

棒を振り上げた瞬間に間合いに入られた

人間の心理としては、クマと遭遇したらどうしても逃げ出したくなるだろう。８m先にクマがいるのを見かけて、その場に留まっていられる者などいない。しかし、どんなクマ対策の文献を読んでも、視線の合ったクマに背を向けて逃げるのはまずいと書いてある。

たとえ逃げたとしても、絶対にクマの方が脚が速い。逃げたところですぐに追いつかれ、うしろからガバッとやられてしまう。

「それが分かってるんで、もう逃げても無駄だから『イチかバチかカマそう』と思って叩いた。こういうときはいつも以上の集中力が発揮されるもんで、鼻先に命中したんですよ。

でも、当たったのに向こうは全然ひるまないで何度も襲って来るんです。『しつけぇなあ、長げぇなあ』と思いながら棒を振り上げた瞬間に間合いに入られて、腕にかじりついてきたから『あぁ終わりだ、もうダメだ……』と観念しかけたんだけど、そうしたらパッて離れて逃げていっちゃった」

間一髪のところでの命拾いである。なぜ逃げていったのか、その理由は分からない。子グマが心配だから戻ったのか、棒で叩かれたのが思ったより痛かったのか。クマだって必死なのだろう。

佐藤さんは「子連れのクマに襲われた場合、だいたい２回目がある」と言う。一旦は子グマのところへ戻って、子グマの安全を確認したら、再びダメ押しをしに来るのだとか。過去にも、一人が襲われて、道路に上がって介抱をしていたところにまた戻ってきて、二人ともやられてしまったという例もあったそうだ。とにかく、１回の襲撃だけで去っていってくれたのは、運が良かったと言うしかない。

ネットショップでの取り扱いはないが、「原生林の熊工房」の実店舗では、クマ鈴やクマ除けスプレーなどの対策グッズも販売している。実際にクマと格闘した店主が語る商品の説明には説得力がある。山菜採り用の竿状のポールなど、他の用途の道具でクマ対策にも使えるものも取り扱っている。

※本稿は、『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（三才ブックス）の一部を再編集したものです。