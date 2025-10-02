実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が1日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にリモートで生出演し、「“世帯年収1000万円”は貧困か？」をテーマに持論を語った。

この日のテーマは「“世帯年収1000万円”は貧困か？家庭の現実」。世帯年収が1200万円を超える専業主婦から、世帯年収1200万円は首都圏で4人家族が暮らす上で余裕がある額ではないという声が上がった。この女性は所得制限により様々な支援策の対象外になっていることなどを挙げ、生活に余裕のない実態を訴えた。

これに対し、ひろゆき氏は「こういうので貧困って言ってる人たちって何千万もするような住宅を買ってたりするじゃないですか？何千万の住宅を買って、その返済があります、だからお金がないですってそりゃそうでしょ。それは貧困じゃないですよ。貧困っていうのは資産を持ってない人の話です」と一刀両断した。

「例えば、フェラーリを2000万で買いました。フェラーリの返済で大変なんだよ、お金無いんだよ。いやいや、その道楽やめろやって話じゃないですか。絶対的な貧困と単純に高いものを買ったから手持ちのお金がないですっていうのをごっちゃにするのは良くないんじゃないかなと思います」と話した。