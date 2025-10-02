きょうは関東や東海を中心に広く晴れるでしょう。北陸は午前中、にわか雨の所がありましたが、午後は日差しの届く所が多くなりそうです。北日本も日差しが出ますが、日本海側は狭い範囲で通り雨がある見込みです。関東甲信の山沿い、関東北部の平野部も午後は、にわか雨の可能性があります。西日本は次第に雲が広がり、夜は九州の一部で雨が降りだすでしょう。

けさは関東から九州で今シーズン一番の涼しさとなりましたが、これでだいたい平年並みの気温です。日中の最高気温は平年より3℃前後高い所が多く、朝晩と日中の気温差が大きくなります。名古屋、福岡は真夏日になるでしょう。

＜きょう2日（木）の各地の予想最高気温＞

札幌：24℃ 釧路：20℃

青森：26℃ 盛岡：25℃

仙台：27℃ 新潟：26℃

長野：25℃ 金沢：27℃

名古屋：30℃ 東京：28℃

大阪：29℃ 岡山：28℃

広島：29℃ 松江：27℃

高知：30℃ 福岡：30℃

鹿児島：30℃ 那覇：33℃

あすは西日本で、くもりや雨になるでしょう。東京は午前中を中心に日が差しますが、午後は雲が広がる見込みです。土日は西日本で、すっきりしない天気が続き、蒸し暑さも戻ります。関東は土曜日ににわか雨の所があり、日曜日は日中晴れるでしょう。また、フィリピンの東では台風21号が発生しました。

列島には影響はありませんが、来週はもう一つ台風が発生する可能性があります。