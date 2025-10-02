2025年10月2日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、秋の2時間スペシャル。「秋のディスカバ大豊作祭り！」と「大油揚げエキスポ2025」の2本立てでケンミンの秘密をたっぷり紹介する。

【写真】湘南エリア出身の今井翼も大好きだという人気店のカレーとは…

前半は「秋のディスカバ大豊作祭り！」。まずは『いとしのカリー 神奈川県民の真実』と題し、国民食とも言えるカレーに注目。

「地元で愛されている店が多い」とケンミンが言う神奈川県は、県内各所に独特のカレー文化があるカレー王国だった!?

スープカレーの激戦区という横浜市には、札幌名物のスープカレーとは違う横浜のスタイルがあるらしい!?



初登場の神奈川出身・今井翼もカレー名店のおいしさを熱弁！（写真提供：読売テレビ）

横須賀市では大規模なカレーフェスが毎年開催されており、日本のカレーの元祖が今も愛されているという。

三浦市と湘南エリアにも、県民を魅了する個性的なカレーグルメや人気店があるそうで――。

スタジオの試食会には湘南エリア人気店のカレーが登場。コクと濃厚さが特徴のカレーに、スタジオゲストたちの感想は…!?



高知出身・豊ノ島が教える「高知県で飲みの席でやってはいけない違反」とは…（写真提供：読売テレビ）

続いては、南国の《呑兵衛》集団・沖縄県民に密着し、酒カルチャーを徹底検証する『カリーサビラ（乾杯） 沖縄県民と酒』のコーナー。

庶民スタイルの飲み屋さんでは定番だという謎の「せんぺろ」システムや、沖縄県ならではの職場の飲み会、沖縄独自の《助け合う》飲み会など、お酒に寛容な県民性に迫る。

沖縄県出身ゲスト・DA PUMPのISSAも、とっておきの飲み会エピソードを交えながら、沖縄県民の明るく陽気な県民性をアピールする。



『秘密のケンミンポリス』のコーナーでは、他県民とコミュニケーションを取ろうとしたらその県では非常識とされる言動で、県民に注意されてしまった「ケンミンポリスに逮捕」事例を紹介。

高知県の飲みの席でやってはいけない違反とは？大阪府民に言ってはいけない呼び方、そしてトークの絶対ルールとは？

スタジオでも、高知県と大阪府で禁止事項をしてしまったタイホエピソードが、ゲストたちから次々と飛び出す！



初登場、熊本出身の田中美久。県のプレートも油揚げに…（写真提供：読売テレビ）

後半は『大油揚げエキスポ2025』と題し、味噌汁の具など使い勝手は良いが、メインにはなれないスーパーサブ食材《油揚げ》に注目。実は全国には、そんな油揚げをメインにしたローカル料理がたくさんあるそうで……。油揚げ大好きケンミンが集結、油揚げの魅力を大解剖する。



まずは『東西ヒミツの大油揚げ合戦』で東西の油揚げグルメを徹底比較！焼いてステーキ感覚で食べるケンミンが多い東日本エリアに対し、西日本エリアでは煮る派が多いようで……。

東日本から新潟県、西日本からは京都府と熊本県のおいしい油揚げの食べ方を紹介する。

さらに、東西の真ん中・岐阜県は焼く・煮るどっち派なのかも大調査！

スタジオの試食会では、今回紹介した中から4品が登場。ゲストみんなで食べ比べ、人気だったのは――？



新潟出身・小林幸子も納得のおいしさの料理は…（写真提供：読売テレビ）



福井出身・高橋愛も熱い油揚げ愛はを語る（写真提供：読売テレビ）

油揚げの年間支出額が、なんと62年連続日本一だという福井県。『福井県民の油揚げライフ』と題し、福井県の油揚げ事情を徹底調査。

地元のスーパーには他県とは比較にならない数の油揚げが並び、さらに厚揚げは他県とは全然違う、福井独特のスタイルで――!?その他にも福井ならではの油揚げが続々登場。福井県民の熱い《油揚げ愛》とは…。



そして『東西ヒミツのお稲荷さん合戦』と題し、東西の油揚げグルメを比較する2回戦を開催！油揚げの代表的なグルメ「お稲荷さん」に注目し、大きく違う東西の違いを紹介する。

東日本エリアからは愛知県と長野県、西日本エリアからは鳥取県のお稲荷さんが登場。それぞれの特徴とは――？

スタジオの試食会には長野スタイルのお稲荷さんが登場。初体験の味に、ゲストたちの感想は――？