numbuzinÆüËÜ¸ÂÄê♡5ÈÖ½¸ÃæÈþÍÆ±Õ¡õ¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¿·ÅÐ¾ì
Âç¿Íµ¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥Énumbuzin¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¿·ºî¡Ö5ÈÖ½¸ÃæÈþÍÆ±Õ¡×¤È¡Ö5ÈÖ¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡×¤¬10·î1Æü¤è¤êQoo10¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï♡ Æ©ÌÀ´¶²¥±¥¢¤Ç¹â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë5ÈÖ¥é¥¤¥ó¤ËÌó14¤«·î¤Ö¤ê¤Î¿·ºîÅÐ¾ì¡£¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó³¤ä¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À⁴¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É⁶ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÆ©ÌÀ´¶*²¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¢ö ²Á³Ê¤Ï³Æ3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó³¤ÇÆ©ÌÀ´¶²È©¤Ø
5ÈÖ½¸ÃæÈþÍÆ±Õ
¡Ö5ÈÖ½¸ÃæÈþÍÆ±Õ¡×10.7g/3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢½ãÅÙ100¡ó¤Î¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó³¥Ñ¥¦¥Àー¤òÍÆ´ï¾åÉô¤ËÆâÂ¢¡£»ÈÍÑÄ¾Á°¤ËÈþÍÆ±Õ¤Èº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç»À²½¤»¤º¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÈ©¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹♡
¤µ¤é¤Ë10¡ó¹âÇ»ÅÙ¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À⁴¤È¥Ó¥¿¥ß¥ó⁵¥Ä¥êー¿å75¡óÇÛ¹ç¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯Æ©ÌÀ´¶²¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*² ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨ÌÀ¤ë¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©°õ¾Ý¤ËÀ°¤¨¤ë
KANEBO¤Î¿·ºî¥¹¥¯¥é¥Ö♡¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ý¥ê¥Ã¥·¥ãー¡×¤Ç³ð¤¨¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó³èÆ°
¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¡õ¥±¥¢¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¿·¥Ùー¥¹
5ÈÖ¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹
¡Ö5ÈÖ¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡×30ml/3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó³¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É⁶ÇÛ¹ç¤ÇÈ©¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È♡
¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬81¡óÇÛ¹ç¤Ç¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÆ©ÌÀ´¶²¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Ô¸µ·¿¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥àQ10⁷¤ä¦Á-¥ê¥Ý»À*⁸¤âÇÛ¹ç¤·¡¢¥Ï¥ê¤È¤Ä¤ä¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÆü¾Æ¤±»ß¤á¡¦²¼ÃÏ¡¦¥×¥é¥¤¥Þー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
*² ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨ÌÀ¤ë¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©°õ¾Ý¤ËÀ°¤¨¤ë
*³ ¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó(À°È©À®Ê¬)*⁴ ¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À(À°È©À®Ê¬)
*⁴ ¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À(À°È©À®Ê¬)
*⁵ ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À(À°È©À®Ê¬)
*⁶ ¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É(À°È©À®Ê¬)
*⁷ ¥æ¥Ó¥¥Î¥ó(À°È©À®Ê¬)
*⁸ ¥Á¥ª¥¯¥È»À(À°È©À®Ê¬)
¸µÁÄ5ÈÖÈþÍÆ±Õ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¤µ¤é¤ËÆ©ÌÀ´¶*²¥¢¥Ã¥×
º£²ó¤Î¿·ºî2À½ÉÊ¤ò¸µÁÄ¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó³5ÈÖÈþÍÆ±Õ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¶Ñ°ì´¶¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¡¢Çò¶Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶²¤¢¤Õ¤ì¤ë°õ¾Ý¤Ë♡
ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¿·ºî¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
*² ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨ÌÀ¤ë¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©°õ¾Ý¤ËÀ°¤¨¤ë
numbuzinÆüËÜ¸ÂÄê5ÈÖ¿·ºî¤ÇÆ©ÌÀ´¶*²¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ♡
numbuzin¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¿·ºî¡Ö5ÈÖ½¸ÃæÈþÍÆ±Õ¡×¤È¡Ö5ÈÖ¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡×¤Ï¡¢³Æ3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç10·î1Æü¤è¤êQoo10Àè¹ÔÈ¯Çä♡
¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó³¤ä¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À⁴¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É⁶ÇÛ¹ç¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÆ©ÌÀ´¶²¤ÈÌÀ¤ë¤¤È©°õ¾Ý¤ò¼Â¸½¡£¸µÁÄ5ÈÖÈþÍÆ±Õ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¡¢¤è¤êÇò¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ñ°ì¤ÇÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¢ö