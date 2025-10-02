本日2025年10月2日（木）夜11時59分からスタートする、読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』は、田辺桃子、横田真悠、林芽亜里のトリプル主演。

【写真】河都（城田優）と、矢崎（増田貴久）は3人とどう関わってくるのか…？

宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化した作品だ。



主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里が演じる。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久が発表されている。



主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫が、ドラマのために書き下ろした『The rose』。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

本作に関し、ルイ役を演じる田辺桃子は

「私たちはいつから、仮面を持っていたんだろう。

今作で、こんなにも淡くてあったかくて儚い「ルイ」という小さな勇者を演じさせてもらえて光栄でしかありません。

すり減った心が3つ、ある事件をきっかけに大きな渦に飲み込まれていきます。

何が悪で何が真なのか、どれが仮面で、どれが本心なのか。

コントラスト高めのヒューマンサスペンスになっているので、是非楽しみにしていてください。」

とコメント。

テルマ役の横田真悠は、

「私が演じるテルマは、３人の中で一番明るくて気も強いけれど、過去には色々なことがあって虚勢を張っているようなところもある女の子なので、そういう点がだんだん分かってくるのが面白いかなと思います。

関西弁は本当に初めてで、練習を頑張っているところです。この間不安な中で本読みをやったんですが、皆さんが褒めてくださってちょっと勇気が出たところなので、もっと練習して撮影を迎えられたらなと思います。

はじめに殺人を犯してしまうのに、その事件がすぐには解決しない。

さらに別の連続殺人事件があるんですが、それと私たちの事件がどのように入り混じっていって、もっと怖いことに巻き込まれていくのか、ゾクゾクしながら台本を読んでいました。

彼女たちの恐怖を視聴者の皆さんも一緒に感じていただけたら嬉しいなと思います。」

とコメントを寄せた。



そして、イズミを演じる林芽亜里は、

「殺人の隠蔽をきっかけに３人がどう変化していくのか、どう立ち向かっていくのか、一瞬も目が離せない、常に緊迫感と隣り合わせのサスペンスストーリーです。

原作や台本を読み、このスリリングな空間をイズミとして過ごす時間はとても刺激的で、大切なものになるとすごく感じました。イズミの人間性をしっかり深めて撮影に挑みたいと思います！

この作品に携われる事、 素敵なキャストの皆様とご一緒できることの有り難さを噛み締めながら、私自身も挑戦の数々に立ち向かいながら準備をしています。

放送を楽しみにしてくださると嬉しいです。」

とコメントを寄せた。

また、原作者である遠藤かたるは、

「ドラマ化の知らせを聞いたとき、喜びに震えました。

台本を拝読したとき、違う意味で震えました。「ここまで主人公たちを追い詰めるのか……！」と。

主人公たちは毎話ごと、いえ、毎分ごとぐらいの勢いでピンチに陥ります。厄年と大殺界と天中殺がいっぺんにやってきたような困難の連続です。原作とはまた異なった刺激的でサスペンスに満ちたドラマを、みなさまにも推していただけると嬉しいです。」

とドラマへの期待を寄せている。

共犯者となったことで絆を強め、次々と襲いかかる苦難に抗っていく「ベイビー★スターライト」の3人。果たして、彼女たちの運命は――。



