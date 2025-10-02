まさかのロータリー式に先祖返り。

2016年のエイプリルフールにお目見えした「日本語入力 物理フリックバージョン」を皮切りに、魚へんの漢字を散りばめた「湯呑み型Gboard｣や、長さ1.65mの一列キーボード、1年前には裏表のない無限キーボードと、謎の進化が止まらないGoogle（グーグル）の変態キーボードたち。

またしても101キーボードにちなんだ10月1日に、愉快な新作が発表されました。

「Gboard ダイヤルバージョン」爆誕

昭和の昔にあった黒電話は、ダイヤルをジーコジーコ回して電話番号を入力しましたよね。最新のGboardは、これまでのキーボードに足りなかった動作が「回転」だったことに気付き、キーを押し込むのではなくダイヤルを回す入力システムになりました。

そして完成したのが、「Gboard ダイヤルバージョン」です。

登場人物も回るし、言葉回しも上手いですね。映画『2001年宇宙の旅』のモノリスっぽい一枚板まで登場しています。さり気なくダイヤルアップ接続のガーガー音まで流れて、さすがグルグル…ではなくグーグルです。

アナログの回転をデジタル信号に変換

アルファベットの入力は、電話同様の1列の輪だと巨大になってしまいますし、最初の位置に戻るまで時間がかかってしまいます。それを解消したのが3重ダイヤル。小型化だけでなく3倍の高速化と、並列入力も実現することになりました。

十字方向キーや10キー、ファンクションキーは独立しているので、同時押しならぬ同時回転が可能。エンターキーは回転が戻る前に指で押さえれば、ギリ入力されないアナログ仕様となっています。従来の四角い形で、「そのまま回転するのか」ってツッコまずにはいられませんでした。

思わず自作したくなるエモさ

フリフリのカバーや保留モジュールの華奢なオシャレ感＆オルゴールの保留音も、レトロ味があってエモいですね。発売予定はありませんが、オープンソースでダウンロードが可能です。

