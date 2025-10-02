「誰かと思った」44歳人気俳優、金髪ヘアの別人級ショットに「イメチェン？」「お人形さんみたい」の声！
俳優の安達祐実さんは10月1日、自身のInstagramを更新。別人級ショットを披露しました。
この投稿にファンからは、「ドーリーでかわい過ぎます」「お人形さんみたいで美しい」「イメチェン？別人レベル」「何やっても似合いますよね」「存在が唯一無二過ぎるよ」「どんな髪形でも、お洋服でもカバンでも着こなせちゃうのがすごいです」「誰かと思った」「やばい！かっこいい」「すごい世界観」との声が寄せられました。
「すごい世界観」安達さんは「もともと大好きだった @52byhikarumatsumura のバッグ。このたび、コラボレーションさせていただきました」とつづり、6枚の写真を投稿。普段とは一味違うモデルショットを披露しました。1、6枚目では、金髪ショートヘアに個性的なデザインの衣装姿で、目元にはブルーのアイシャドウ。まるで別人のような雰囲気で、美しいビジュアルが際立っています。
「猫ちゃん、何か言いたげ」安達さんのInstagramでは、日常ショットを多数公開しています。9月19日の投稿では、「ちょっと甘えるつもりがいつの間にか寝落ち 迷惑そうなニャン」とつづり、猫とリラックスする姿を公開。コメントでは、「どっちもかわいい」「猫ちゃん、何か言いたげ」「猫かってるんですね」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)