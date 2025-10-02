「最後の最後に神戸さんの底力に負けてしまった」初母国凱旋の日本人10番が唇を噛む「必ず勝点を取ってオーストラリアに帰りたかった」【ACLE】
10月１日にアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第２節が開催され、ヴィッセル神戸と金森健志を擁するメルボルン・シティが激突。終了間際の90＋４分に汰木康也が決勝点を挙げ、ホームの前者が１−０で連勝発進した。
今夏にアビスパ福岡からメルボルン・シティに移籍し、31歳にして初の海外挑戦を果たした金森は、10番を背負って85分までプレー。ただ、得点を奪えず、チームは敗れた。
試合後、金森は「アウェーで何とか勝点を取って帰りたかったんですけど、最後の最後に神戸さんの底力に負けてしまった印象です」と唇を噛んだ。
初の母国凱旋試合。「今日、どのような思いで試合に入られたのでしょうか？」と問われた際には、「このチームに来て１か月以上経っているので、周りとのコミュニケーションもすごい取れていますし、今日は必ず勝点を取ってオーストラリアに帰りたかったんですけど、それができなくてすごい残念です」と答えた。
国内リーグは今月17日に開幕し、メルボルン・シティはその翌日にウェスタン・シドニー・ワンダラーズと相まみえる。大きな期待を背負う日本人10番は「Aリーグも２週間後に開幕するのですごい楽しみです。僕自身もっともっと活躍してチームの中心になって、もっともっと上に行けるようにチームを引っ張っていきたい」と今後に向けて意気込みを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相当珍しい！神戸が94分に奪った値千金＆激レア決勝弾
今夏にアビスパ福岡からメルボルン・シティに移籍し、31歳にして初の海外挑戦を果たした金森は、10番を背負って85分までプレー。ただ、得点を奪えず、チームは敗れた。
初の母国凱旋試合。「今日、どのような思いで試合に入られたのでしょうか？」と問われた際には、「このチームに来て１か月以上経っているので、周りとのコミュニケーションもすごい取れていますし、今日は必ず勝点を取ってオーストラリアに帰りたかったんですけど、それができなくてすごい残念です」と答えた。
国内リーグは今月17日に開幕し、メルボルン・シティはその翌日にウェスタン・シドニー・ワンダラーズと相まみえる。大きな期待を背負う日本人10番は「Aリーグも２週間後に開幕するのですごい楽しみです。僕自身もっともっと活躍してチームの中心になって、もっともっと上に行けるようにチームを引っ張っていきたい」と今後に向けて意気込みを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相当珍しい！神戸が94分に奪った値千金＆激レア決勝弾