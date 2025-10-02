◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースのムーキー・ベッツ選手のプレーにレッズのフランコーナ監督も圧倒されています。

6回に無死満塁から先発の山本由伸投手が2つの空振り三振をうばうなどで無失点で抑えると、7回には大谷翔平選手、ベッツ選手、T・ヘルナンデス選手のタイムリーヒットで一挙4得点がドジャースに加わります。

7回に先頭のミゲル・ロハス選手がヒットで出塁すると、1アウト2塁で大谷選手に申告敬遠が出されます。そして迎えた次打席はここまで4打数3安打のベッツ選手。フルカウントから3つのファウルで粘ると9球目、4番手のトニー・サンティラン投手のスラーブを振り抜き、レフト前へタイムリー2ベースを放ちました。

レッズのフランコーナ監督はベンチから飛び出し投手交代を告げに行きますが、その表情はあきれて笑顔が見えました。SNSでは「フランコーナ監督もう笑うしかなくなってる」「大谷申告敬遠で3安打のベッツ勝負じゃ、こーなるわな」とコメントが寄せられました。