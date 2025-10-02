ＡＢＣテレビ「これ余談ですけど・・・」が１日深夜に放送され、平成ノブシコブシ吉村の発言にエルフ荒川が「いやー！」と絶叫してＮＧを突きつけた。

番組では恋愛トークを展開。ＭＣのかまいたち濱家が「ＮＧ行動はありますか？男にこれやられたら嫌やみたいな」と荒川に尋ねた。荒川は隣に座った吉村をチラ見し、「さっきありました。収録が始まる３秒前に吉村さんに『太った？』って言われて」と明かした。

ここで画面は収録直前の様子を撮影したＶＴＲに変わった。吉村が荒川に「太った？］と直球で尋ね、荒川が口を手で覆い「マジで痩せました」と返答。吉村は「ああ、そう」と淡泊に返し、ＶＴＲは終わった。

荒川は「もう今、気分悪いんですよ！」と心境を激白。濱家が「嫌な状態から始まって」と、おもんぱかると荒川は「そうそう」と応じた。吉村が「話を聞いたら太ってなくて、むくんでるんだって」と追い打ちをかけた。濱家が「そんなん、ばらされるのも嫌やんな」と話すと荒川は「最悪！もう無理！」と吉村にＮＧを突きつけた。それでも吉村は「パンパンやな」とツッコミを入れ、荒川はひときわ高い声で「いやー！」と絶叫した。